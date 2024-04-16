Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

Bangkok Post: российского бармена арестовали на Пангане за работу без лицензии

Российского бармена арестовали на популярном курорте Таиланда Панган за работу без лицензии. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что полиция пришла за 33-летним Георгием Б. 15 апреля в бар Eywa, который находится на рынке Пантип. Мужчина признался, что находился в стране по туристической визе и вел бизнес нелегально.

Помимо россиянина, в тот же день на Пангане арестовали 46-летнего канадца Габриэля Вачона, который работал инструктором по кайтсерфингу без лицензии. У него конфисковали оборудование стоимостью около 200 тысяч батов (примерно 510 тысяч рублей).

Накануне на этом же курорте задержали 34-летнюю женщину из Мьянмы, которая нелегально работала в такси, пишет источник.

Ранее полиция Таиланда поймала другого россиянина на торговле наркотиками на Пхукете. 39-летнего мужчину по имени Денис задержали в районе Вичит и доставили в участок.

