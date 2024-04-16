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19:16, 16 апреля 2024Путешествия

Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

Bangkok Post: российского бармена арестовали на Пангане за работу без лицензии

Фото: POOL / Reuters

Российского бармена арестовали на популярном курорте Таиланда Панган за работу без лицензии. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что полиция пришла за 33-летним Георгием Б. 15 апреля в бар Eywa, который находится на рынке Пантип. Мужчина признался, что находился в стране по туристической визе и вел бизнес нелегально.

Помимо россиянина, в тот же день на Пангане арестовали 46-летнего канадца Габриэля Вачона, который работал инструктором по кайтсерфингу без лицензии. У него конфисковали оборудование стоимостью около 200 тысяч батов (примерно 510 тысяч рублей).

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Накануне на этом же курорте задержали 34-летнюю женщину из Мьянмы, которая нелегально работала в такси, пишет источник.

Ранее полиция Таиланда поймала другого россиянина на торговле наркотиками на Пхукете. 39-летнего мужчину по имени Денис задержали в районе Вичит и доставили в участок.

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      Марина Черняк
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