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12:28, 16 апреля 2024Путешествия

Россиянина задержали за продажу кокаина на курорте Таиланда

The Phuket News: россиянина задержали за продажу кокаина на Пхукете

Фото: Wichit Police

Полиция Таиланда задержала россиянина за торговлю наркотиками на курорте Пхукет. Об этом сообщил местный портал The Phuket News.

По данным источника, нарушителем оказался 39-летний мужчина по имени Денис. Его поймали в районе Вичит и доставили в полицейский участок. Иностранцу предъявили обвинения в продаже кокаина. Другие подробности случившегося не раскрываются.

В то же время в районе Ката туристическая полиция задержала двух уроженцев Нигерии по той же статье. Дилеров схватили на парковке отеля. Одного из них также уличили в превышении разрешенного срока пребывания в Таиланде.

В Великобритании ранее иностранного туриста поймали с марихуаной в чемодане. Мужчина шел по железнодорожной станции и выглядел растерянным, чем и привлек внимание полиции. При нем нашли 18 килограммов наркотика.

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      Мария Борисова
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