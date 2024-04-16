Россиянина задержали за продажу кокаина на курорте Таиланда

The Phuket News: россиянина задержали за продажу кокаина на Пхукете

Полиция Таиланда задержала россиянина за торговлю наркотиками на курорте Пхукет. Об этом сообщил местный портал The Phuket News.

По данным источника, нарушителем оказался 39-летний мужчина по имени Денис. Его поймали в районе Вичит и доставили в полицейский участок. Иностранцу предъявили обвинения в продаже кокаина. Другие подробности случившегося не раскрываются.

В то же время в районе Ката туристическая полиция задержала двух уроженцев Нигерии по той же статье. Дилеров схватили на парковке отеля. Одного из них также уличили в превышении разрешенного срока пребывания в Таиланде.

В Великобритании ранее иностранного туриста поймали с марихуаной в чемодане. Мужчина шел по железнодорожной станции и выглядел растерянным, чем и привлек внимание полиции. При нем нашли 18 килограммов наркотика.