Туриста поймали с чемоданом марихуаны на 18 миллионов рублей

Cheshire Live: в Великобритании туриста поймали с марихуаной в чемодане

В Великобритании иностранного туриста поймали с марихуаной в чемодане. Об этом сообщило издание Cheshire Live.

Сотрудники транспортной полиции заметили 37-летнего Цзянь-Хун Чена на железнодорожной станции Крю 28 февраля. Мужчина выглядел растерянным и вел себя подозрительно. Чен заявил полицейским, что едет в отпуск в Эдинбург, на вопрос о содержимом чемодана ответил, что там находится его одежда. При этом иностранец не смог открыть кодовый замок.

Полиция обыскала вещи Чена и обнаружила в чемодане марихуану в вакуумной упаковке на 160 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей). Месяц спустя в суде турист признал себя виновным в хранении наркотика с целью поставки, его приговорили к году тюремного заключения.

На Пхукете колумбиец на мотоцикле украл у россиянки сумку с деньгами и драгоценностями. После совершения преступления злоумышленник уехал в магазин марихуаны.