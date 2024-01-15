Колумбиец на мотоцикле украл сумку у россиянки и уехал в магазин за марихуаной

Khaosod English: колумбиец украл сумку у россиянки на Пхукете и угодил в полицию

Колумбиец на мотоцикле украл сумку с деньгами и драгоценностями у российской туристки и угодил в полицию на Пхукете. Подробностями истории поделилось издание Khaosod English.

Уточняется, что инцидент произошел поздним вечером 12 января. Когда 35-летняя россиянка возвращалась домой из круглосуточного магазина на Пханг Муанг Сай Роуд, грабитель выхватил у нее из рук сумку и скрылся.

По данным источника, туристка обратилась в полицейский участок Патонга. Стражи правопорядка провели расследование и задержали подозреваемого, который после совершения преступления уехал в магазин марихуаны.

При обыске в отеле Sky House, где жил колумбиец, полицейские нашли сумку итальянского бренда Tod’s, наушники AirPods, российские водительские права, три банкноты по одной тысяче тайских батов (около 2,5 тысячи рублей), серебряные ожерелье и кольцо. Мужчине выдвинули обвинение в краже имущества с использованием транспортного средства, пишет Khaosod English.

Ранее туристку из Саудовской Аравии обокрали почти на полмиллиона рублей в отеле Ritz Carlton в Москве. Путешественница лишилась сапог, двух кашемировых пальто и шубы из шиншиллы.

