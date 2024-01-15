Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 15 января 2024Путешествия

Колумбиец на мотоцикле украл сумку у россиянки и уехал в магазин за марихуаной

Khaosod English: колумбиец украл сумку у россиянки на Пхукете и угодил в полицию

Фото: GRAHAM MANSFIELD / Unsplash

Колумбиец на мотоцикле украл сумку с деньгами и драгоценностями у российской туристки и угодил в полицию на Пхукете. Подробностями истории поделилось издание Khaosod English.

Уточняется, что инцидент произошел поздним вечером 12 января. Когда 35-летняя россиянка возвращалась домой из круглосуточного магазина на Пханг Муанг Сай Роуд, грабитель выхватил у нее из рук сумку и скрылся.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

По данным источника, туристка обратилась в полицейский участок Патонга. Стражи правопорядка провели расследование и задержали подозреваемого, который после совершения преступления уехал в магазин марихуаны.

При обыске в отеле Sky House, где жил колумбиец, полицейские нашли сумку итальянского бренда Tod’s, наушники AirPods, российские водительские права, три банкноты по одной тысяче тайских батов (около 2,5 тысячи рублей), серебряные ожерелье и кольцо. Мужчине выдвинули обвинение в краже имущества с использованием транспортного средства, пишет Khaosod English.

Ранее туристку из Саудовской Аравии обокрали почти на полмиллиона рублей в отеле Ritz Carlton в Москве. Путешественница лишилась сапог, двух кашемировых пальто и шубы из шиншиллы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      В России отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

      Джигурда прокомментировал скандальное видео со стянутыми с Волочковой штанами

      Белорусские военные инструкторы изучат опыт России на СВО

      Обвиняемого во взятке главного уральского десантника повысили на СВО в звании

      Курс евро опустился ниже 96 рублей

      Поставки электроэнергии из России в Китай резко снизились в 2023 году

      VK расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры

      Диетолог рассказала о неожиданной пользе зеленого чая

      Бывшему директору Института госслужбы и управления в РАНХиГС дали условный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости