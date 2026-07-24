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18:36, 24 июля 2026 (обновлено: 18:45, 24 июля 2026)Мир

Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина и Путина по Ирану

Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин пообещали ему не продавать оружие Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин пообещали ему не продавать оружие Ирану. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Си во время нашей недавней встречи в Пекине, Китай, заявил мне, что ни при каких обстоятельствах не будет поставлять или продавать оружие Исламской Республике Иран — и это заявление касалось в том числе и китайских компаний. Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, к тому же я сам оказываю ему очень большие услуги», — написал он.

По словам американского лидера, подобное обещание ему дал и Путин. Он отметил, что считает Китай и Россию непричастными к возможным поставкам вооружений Тегерану и предупредил, что обратное было бы «очень плохо» для обеих стран.

Ранее разведка США заподозрила Россию в якобы оказании Ирану помощи в нанесении ударов по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Однако отмечается, что представители разведки еще не пришли к окончательным выводам о якобы российской помощи Исламской Республике.

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