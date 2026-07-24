Стало известно отношение россиян к написанным ИИ книгам

Гендиректор «Эксмо» Капьев заявил о негативном отношении россиян к написанным ИИ книгам

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл отношение россиян к книгам, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает ТАСС.

По словам Капьева, читатели воспринимают нейросетевой контент крайне негативно.

«Мы видим крайне негативное отношение к любому контенту, созданному ИИ. В любом случае доля такого контента будет минимальна. Живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — заявил он.

Впрочем, как отметил книгоиздатель, сами писатели тоже иногда используют нейросети для решения точечных задач. Это, напротив, повышает качество произведений.

Ранее топ-менеджера «Эксмо» осудили за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей.