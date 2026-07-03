Топ-менеджера «Эксмо» осудили за пропаганду ЛГБТ среди детей

Топ-менеджер «Эксмо» Вахляев осужден на 4 года условно по делу о продаже ЛГБТ-литературы

В Москве Замоскворецкий суд вынес приговор топ-менеджеру издательства «Эксмо» Артему Вахляеву по делу о продаже ЛБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

Вахляев — руководитель отдела продаж издательства по делу об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении других лиц в такую деятельность. Вину он признал. Он получил четыре года лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал более двух миллионов рублей, полученных преступным путем.

По данным следствия, после того как в России запретили деятельность ЛГБТ-движения, он вместе с другими фигурантами продолжил продавать книги с соответствующим содержанием. Правоохранители считают, что Вахляев отвечал за складскую логистику, формирование заказов и сопровождение продаж такой литературы.

В апреле гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких его сотрудников обязали явиться к следователю.