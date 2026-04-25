Гендиректора «Эксмо» обязали явиться к следователю

18:04, 25 апреля 2026

Гендиректора «Эксмо» Капьева обязали явиться к следователю в качестве свидетеля
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Капьев. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких его сотрудников обязали явиться к следователю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

«Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник», — следует из сообщения.

Ранее Следственный комитет отпустил гендиректора «Эксмо» и топ-менеджеров издательства под обязательство о явке после допроса.

Во вторник, 21 апреля, в офисах крупнейшего российского издательства «Эксмо» прошли обыски. Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос в рамках дела о распространении ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних.

