Во вторник, 21 апреля, в офисах крупнейшего российского издательства «Эксмо» прошли обыски. Силовики нагрянули к руководству компании в рамках расследования уголовного дела о распространении ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
По данным Telegram-канала Baza и «Коммерсанта», генерального директора Евгения Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос. Они стали фигурантами уголовного дела об экстремизме, связанного с распространением книг издательства Popcorn Books (входит в состав холдинга).
По информации РИА Новости, с правоохранителями общались минимум пять сотрудников «Эксмо», среди них — главный редактор «Эксмо» Александра Шипетина.
По словам источника «Ъ», близкого к следствию, по итогам допросов будет принято решение о том, кто из руководства издательства останется в статусе свидетеля, а кому предъявят официальное обвинение. При этом собеседник издания предположил, что дело, вероятнее всего, закончится домашними арестами.
В чем подозревают гендиректора «Эксмо»?
Как сообщили СМИ, обыски в издательстве начались после отзыва из магазинов и требований об утилизации около 50 книг, попавших под закон о запрете ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. Утверждается, что Капьева подозревают в распространении двух из них — «Лета в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов). Однако обвинение ему пока не предъявлено.
В 2022 году в Госдуме рассказали, что книга «Лето в пионерском галстуке» стала отправной точкой для инициирования законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.
По мнению экспертов, в этом произведении отрицаются семейные ценности и пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, наносящие вред здоровью детей. А использованная в романе информация «может нанести ущерб моральному, духовному развитию личности ребенка, нормальному его развитию и дальнейшей социализации в гражданском обществе». Роман и его продолжение запрещены к распространению на территории России.
Что известно о деле против Popcorn Books?
С 2019 по 2022 год издательство Popcorn Books, специализировавшееся на современной зарубежной и российской young adult литературе, выпустило 10 подростковых романов, в которых затрагивалась тема однополых отношений. В декабре 2022-го был принят закон, запрещающий любую пропаганду в произведениях литературы и искусства «движения ЛГБТ». В январе 2023 года в отношении Popcorn Books было возбуждено первое в России административное дело о пропаганде нетрадиционных ценностей. В августе того же года «Эксмо», зная об этом, купило 51 процент издательства. В ноябре Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Однако, несмотря на это, сотрудники продолжали продавать остатки тиражей.
«Вот этот период, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года, и лег в основу уголовного дела. Следствие решило, что читатели, купившие эти книги, тем самым вступали в экстремистскую организацию», — объяснил политолог Игорь Димитриев.
В 2025 году прошли обыски, Замоскворецкий суд Москвы отправил троих менеджеров Popcorn Books и Individuum под домашний арест. В январе 2026-го Popcorn Books объявило о закрытии.
То, что «Эксмо» купило Popcorn Books уже в разгаре административного преследования, теперь играет против холдинга, указал Димитриев. «Год назад под домашний арест отправили редакторов и менеджера склада. Сегодня пришли к гендиректору», — заключил он.