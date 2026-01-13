Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:56, 13 января 2026Культура

Российское издательство закрылось после обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Издательство Popcorn Books заявило о закрытии после обвинений в пропаганде ЛГБТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Eugenio Marongiu / Shutterstock / Fotodom

Российское издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии. Об этом представители компании сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Издательство поблагодарило читателей за поддержку в течение семи лет работы.

«История приняла трагичный оборот, спасибо, что не отвернулись от нас. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, все было не зря», — гласит публикация.

О причинах закрытия на данный момент ничего неизвестно. Известно, что в мае 2025 года руководитель Popcorn Books Дмитрий Протопопов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), был задержан в рамках расследования по делу об экстремизме в связи с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В ноябре 2025 года стало известно, что гендиректор издательства «АСТ» Татьяна Горская заявила, что решение о маркировке романа Стивена Кинга «Оно» будет принято после проведения экспертизы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok