Российское издательство закрылось после обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Российское издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии. Об этом представители компании сообщили в своем официальном Telegram-канале.
Издательство поблагодарило читателей за поддержку в течение семи лет работы.
«История приняла трагичный оборот, спасибо, что не отвернулись от нас. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, все было не зря», — гласит публикация.
О причинах закрытия на данный момент ничего неизвестно. Известно, что в мае 2025 года руководитель Popcorn Books Дмитрий Протопопов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), был задержан в рамках расследования по делу об экстремизме в связи с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
