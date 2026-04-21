Стало известно о втором задержании за пропаганду ЛГБТ в российском издательстве

Топ-менеджера издательства «Эксмо» Александру Шипетину задержали после обысков в их столичном филиале. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Женщину отвезли на допрос в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Ранее по этому же делу задержали гендиректора издательства Евгения Капьева.
Об обысках в «Эксмо» стало известно во вторник, 21 апреля. По предварительным данным, менеджмент издательства разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей. Уголовное дело в отношении них было возбуждено еще в 2025 году.