Гендиректора российского издательства заподозрили в распространении ЛГБТ-литературы

В Москве задержан гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Обыски проводятся по нескольким адресам. Оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции. По данным правоохранителей, менеджмент издательства разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал разработчика игр Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ.