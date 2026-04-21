13:45, 21 апреля 2026Силовые структуры

Гендиректора российского издательства заподозрили в распространении ЛГБТ-литературы

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве задержан гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обыски проводятся по нескольким адресам. Оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции. По данным правоохранителей, менеджмент издательства разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал разработчика игр Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ.

