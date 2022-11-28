В Госдуме рассказали о повлиявшей на разработку закона об ЛГБТ-пропаганде книге

Депутат ГД: разработка закона об ЛГБТ-пропаганде началась с «Лета в пионерском галстуке»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что книга «Лето в пионерском галстуке» повлияла на разработку законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ее слова передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Как пояснила Буцкая, книга «Лето в пионерском галстуке» стала отправной точкой для инициирования подобного закона. «Я называю ее "та самая книга", с которой все началось. Если с классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось. Даже в "Лолите" [писателя Владимира] Набокова повторить судьбу главного героя, уверена, никто не хочет. А вот с новыми произведениями надо быть бдительными», — заявила депутат.

Роман «Лето в пионерском галстуке» за авторством Елены Малисовой и Катерины Сильвановой рассказывает об отношениях между двумя юношами, встретившимися в лагере летом 1986 года.

24 ноября Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее общественники попросили проверить фильм «Фантастические твари» на ЛГБТ-пропаганду.