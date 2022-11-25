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16:58, 25 ноября 2022Культура

Общественники попросили проверить «Фантастические твари» на ЛГБТ-пропаганду

Общественники попросили Минкульт проверить «Фантастические твари» на ЛГБТ-пропаганду

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Представители движения «Зов народа» направили письмо в Министерство культуры России и Роскомнадзору с просьбой проверить фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» на пропаганду ЛГБТ. Документы опубликованы в Telegram-канале Shot.

Общественные деятели обратили внимание на одну из сцен в приквеле «Гарри Поттера», в которой профессор Альбус Дамблдор признается в любви к волшебнику Геллерту Грин-де-Вальду.

«Фильмы из Вселенной "Гарри Поттера" многих учили дружбе с детства, стремлению учиться, самопожертвованию за других, борьбе со злом, за что его и полюбили многие фанаты. Последняя часть ("Фантастические твари: Тайны Дамблдора") разочаровала даже самых стойких его фанатов», — написали авторы обращения. По их мнению, упомянутая сцена в картине «в мгновение, за шесть секунд» превращает Дамблдора «из мудрого учителя, профессора, директора Хогвартса в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации».

Заявители попросили соответствующие органы по примеру Китая убрать из фильма сцены, упоминающие нетрадиционных сексуальные отношения «в связи с защитой традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее в мультфильмах Disney увидели пропаганду ЛГБТ.

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Дениза Мацаева
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