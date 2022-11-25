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10:20, 25 ноября 2022Культура

В мультфильмах Disney увидели пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Dinsey на пропаганду ЛГБТ

Кадр: Мультфильм «Базз Лайтер» Читайте подробнее на: https://visionnews.ru/2022/02/09/u-geroya-istorii-igrushek-poyavitsya-sobstvennyy-multfilm

В Роскомнадзор обратились с просьбой проверить мультфильмы Disney на ЛГБТ-пропаганду. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Mash.

Авторами письма выступили адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный. Они подчеркнули, что действуют «в целях защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Заявители попросили провести поверку в отношении Disney «на предмет наличия или отсутствия информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения» среди несовершеннолетних, а также принять меры по приостановке работы компании на территории России до изменения их политики.

По мнению авторов, мультфильмы Disney негативно влияют на психику детей из-за наличия в них небинарных героев. В качестве примера таких персонажей они привели двух мальчиков-монстров из комедии «Лука» и однополую семью из двух мам в картине про Базза Лайтера.

24 ноября Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее в Минкульт обратились с просьбой запретить мероприятия по мотивам Гарри Поттера.

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Дениза Мацаева
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