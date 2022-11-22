В Минкульт обратились с просьбой запретить мероприятия по мотивам Гарри Поттера

Православные обратились в Минкульт с просьбой запретить концерты по мотивам Гарри Поттера

Представители правозащитного центра «Сорок сороков» обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить мероприятия по мотивам романов о волшебнике Гарри Поттере. Письмо, направленное в Минкультуры, опубликовано в Telegram-канале Mash.

Авторы письма пояснили, что главными героями в произведении Джоан Роулинг являются чародеи, ведьмы и волшебники, а «обычные люди вокруг — либо негодяи, либо полудураки, либо существа низшего порядка». Православные активисты отметили, что книга о Гарри Поттере, которая легла в основу проводимых в России концертов и мероприятий, представляет собой «культурную бомбу замедленного действия» и пропитана чуждыми российскому народу духовными ценностями — рационализмом, индивидуализмом и материализмом, свойственными Западу. По их мнению, подобные идеи «развращают юные души детей».

Правозащитники также подчеркнули, что на страницах романа содержатся упоминания «абсолютно запрещенных для христиан Богом колдовства и волхования, оправдание преступлений ради достижения целей, убийства, в том числе близких родственников, и согласие с эвтаназией».

В конце своего обращения председатели центра предложили внести в правительство законопроект, который расширял бы полномочия Минкульта по контролю за культурными и творческими мероприятиями в России.

Ранее в Минкульте заявили о невыдаче прокатных удостоверений лентам с пропагандой ЛГБТ.

