В Минкульте заявили о невыдаче прокатных удостоверений лентам с пропагандой ЛГБТ

В Минкульте уточнили, что лентам с пропагандой ЛГБТ не выдавались прокатные удостоверения

Заместитель главы Министерства культуры России Надежда Преподобная заявила, что лентам, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, прокатные удостоверения ранее не выдавались. Ее слова передает «Известия».

Как рассказала замминистра, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды позволит усилить контроль за подобным контентом. «Данный закон позволит усилить контроль за такого рода контентом и не допустить его распространения. Вместе с тем хочу отметить, что подобным фильмам и ранее не выдавалось прокатное удостоверение», — уточнила Преподобная.

Ранее сообщалось о том, что Минкультуры начало отзывать прокатные удостоверения у фильмов с пропагандой ЛГБТ.

В конце октября стало известно, что Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, кино и рекламе.

Ранее в Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», в котором заподозрили пропаганду ЛГБТ.