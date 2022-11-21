Минкультуры начало отзывать прокатные удостоверения у фильмов с пропагандой ЛГБТ

Министерство культуры начало отзывать прокатные удостоверения у фильмов с пропагандой ЛГБТ

Министерство культуры России начало отзывать прокатные удостоверения у фильмов, которые содержат нарушения законодательно установленного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом рассказала заместитель главы министерства Надежда Преподобная, передает ТАСС.

«Мы не будем давать прокатное удостоверение (фильмам с ЛГБТ-пропагандой — прим. «Ленты.ру»). Или будем его отзывать, если, к примеру, речь идет о том, что уже сейчас выдано. Мы много уже отзываем, эта работа ведется, просто мы ее не выпячиваем», — рассказала Преподобная.

Она подчеркнула, что речь идет о картинах частных киностудий, и добавила, что подобные фильмы не будут поддерживаться государством финансово: «Мы так или иначе при отборе проектов получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказываться».

Политик отметила, что в случае принятия закона министерство начнет его реализацию 1 января следующего года.

В конце октября стало известно, что Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, кино и рекламе.

Ранее в Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», в котором заподозрили пропаганду ЛГБТ.