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11:30, 27 октября 2022Культура

Госдума в первом чтении приняла проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах

Госдума в первом чтении приняла проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект, в частности, включает в себя запрет на ЛГБТ-пропаганду в кино и книгах и информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол. Согласно документу, распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений влечет за собой административную ответственность, которая предусматривает штраф для граждан до 200 тысяч рублей, а для организаций — до 4 миллионов. Иностранцам в случае нарушения закона помимо штрафа грозит депортация. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, аудиовизуальных сервисах и рекламе.

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Закон также подразумевает запрет на выдачу прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Ранее в РПЦ раскритиковали Netflix за ЛГБТ-пропаганду.

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Дениза Мацаева
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