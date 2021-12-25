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В РПЦ раскритиковали Netflix за ЛГБТ-пропаганду

РПЦ: любые меры против направленной на детей ЛГБТ-пропаганды следует приветствовать

Фото: Global Look Press

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал американский стриминговый сервис Netflix за ЛГБТ-пропаганду в фильмах и сериалах. Об этом он сообщил в телепередаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Представитель РПЦ заявил, что ЛГБТ-контент присутствует в кино и сериалах, предназначенных для молодежи. В пример он привел сериал «Элита» о жизни учеников частной школы в Испании. «Любые меры, направленные на сохранение детей от такого влияния, следует приветствовать. Но зарубежные компании, конечно, не пойдут на это», — отметил он.

Ранее митрополит рассказал, что у него есть подписка на Netflix и в свободное время он смотрит на нем сериалы. Из своих любимых проектов от стримингового сервиса он вспомнил фильм «Два папы». Также он отметил качественную работу над сериалом «Корона», который рассказывает о судьбе королевской семьи Великобритании. 

Марина Совина
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