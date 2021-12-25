В РПЦ раскритиковали Netflix за ЛГБТ-пропаганду

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал американский стриминговый сервис Netflix за ЛГБТ-пропаганду в фильмах и сериалах. Об этом он сообщил в телепередаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Представитель РПЦ заявил, что ЛГБТ-контент присутствует в кино и сериалах, предназначенных для молодежи. В пример он привел сериал «Элита» о жизни учеников частной школы в Испании. «Любые меры, направленные на сохранение детей от такого влияния, следует приветствовать. Но зарубежные компании, конечно, не пойдут на это», — отметил он.

Ранее митрополит рассказал, что у него есть подписка на Netflix и в свободное время он смотрит на нем сериалы. Из своих любимых проектов от стримингового сервиса он вспомнил фильм «Два папы». Также он отметил качественную работу над сериалом «Корона», который рассказывает о судьбе королевской семьи Великобритании.