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Митрополит Иларион рассказал о любимых фильмах от Netflix

Митрополит Иларион оценил качество сериала «Корона» на Netflix

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал о любимых фильмах и сериалах на американском стриминговом сервисе Netflix. Его слова передает РИА Новости.

Митрополит поделился, что у него есть подписка на Netflix и в свободное время он смотрит на нем сериалы. Из своих любимых проектов от стримингового сервиса он вспомнил фильм «Два папы». «Фильм сделан с большим уважением к католической церкви и красиво снят — я посмотрел его с удовольствием», — оценил картину митрополит.

Также он отметил качественную работу над сериалом «Корона», который рассказывает о судьбе королевской семьи Великобритании. Более того, многих исторических личностей, показанных в сериале, Илларион знает лично.

Ранее стало известно, что на Netflix выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем. Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет.

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Варвара Кошечкина
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