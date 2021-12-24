Под Новый год выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Ипполита сыграл актер китайского происхождения, а Жене Лукашину — 30 лет, пишет «Комсомольская правда».

Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Зрители смогут увидеть его в 2021 году, он выйдет 31 декабря. Роль Лукашина исполнил известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет.

Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине «Американская история ужасов» 30-летней Эмме Робертс. Польской актрисе Барбары Брыльской на момент съемок было 34. Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан («Мортал Комбат»). Если в советской версии Ипполиту было 47 лет, то Тан на 13 лет моложе.

Роль Гали исполнила Бритт Робертсон. Фильм снял режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе»).

Ранее стало известно, что фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами.