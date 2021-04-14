В США фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами. Об этом сообщает «Российская газета».
Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.
Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсировать новый фильм будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.
В январе советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок. По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе проспекта Вернадского. На одном из домов висела памятная доска, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».