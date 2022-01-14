Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В голливудской версии «Иронии судьбы» сыграет темнокожая актриса

В голливудской версии «Иронии судьбы» героиню Ахеджаковой сыграет афроамериканка Мктвала
Начало событий в новости Фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год. Кадр: Kino-teatr.ru

В голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на режиссера картины Марюса Вайсберга.

Она предстанет в образе одной из подруг главной героини Нади, которые приходят поздравить ее с Новым годом. В советской версии эту роль играет Лия Ахеджакова. По словам режиссера, он нашел Мктвалу в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, а на данный момент живет в Нью-Йорке. Вайсберга уточнил, что афроамериканка — активная, обаятельная и веселая девушка.

Материалы по теме:
«Я бываю такой же, как и вы» Почему фильмы Эльдара Рязанова стали культовыми для россиян и их будут пересматривать всегда
«Я бываю такой же, как и вы»Почему фильмы Эльдара Рязанова стали культовыми для россиян и их будут пересматривать всегда
5 декабря
«Колбасер по пояс голый» Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
«Колбасер по пояс голый»Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
13 сентября

Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Жени Лукашина исполнит известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине «Американская история ужасов» 30-летней Эмме Робертс. Ипполитом в новой версии картины станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан («Мортал Комбат»).

Роль Гали исполнит Бритт Робертсон. Фильм снимает режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе»).

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Украина заподозрила российские спецслужбы в причастности к кибератаке
Изменение климата заставит японцев отказаться от вековой традиции
Россиян возмутил «экзотический душ» над остановкой транспорта в Москве
В США понадеялись на прогресс в диалоге о неразмещении ракет с Россией
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре
В России предсказали «шестизначные цифры» зараженных COVID-19
Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне
«Газпром» в суде потребует увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу
Комментатора Василия Уткина госпитализировали в Москве
Рэперша Карди Би почти совершила самоубийство из-за хейта блогерши
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter