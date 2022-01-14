В голливудской версии «Иронии судьбы» сыграет темнокожая актриса

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год. Кадр: Kino-teatr.ru

В голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на режиссера картины Марюса Вайсберга.

Она предстанет в образе одной из подруг главной героини Нади, которые приходят поздравить ее с Новым годом. В советской версии эту роль играет Лия Ахеджакова. По словам режиссера, он нашел Мктвалу в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, а на данный момент живет в Нью-Йорке. Вайсберга уточнил, что афроамериканка — активная, обаятельная и веселая девушка.

Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Жени Лукашина исполнит известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине «Американская история ужасов» 30-летней Эмме Робертс. Ипполитом в новой версии картины станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан («Мортал Комбат»).

Роль Гали исполнит Бритт Робертсон. Фильм снимает режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе»).