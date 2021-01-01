Звезда «Иронии судьбы» выступил против показа фильма каждый год

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», выступил против показа киноленты каждый год 31 декабря. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Он отметил, что не может назвать этот фильм любимым, поскольку каждый год «показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым». Звезда киноленты подчеркнул, что нельзя надоедать зрителю.
Мягков отметил, что сам не пересматривает фильм в Новый год, но заявил, что вспоминает съемки с теплотой. По словам актера, сам он воспринимает фильм как новогоднюю историю любви.
Ранее советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок. По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе проспекта Вернадского. На одном из домов висела памятная доска, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».