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Приключения пьяного россиянина в стиле «Иронии судьбы» попали на видео

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Пьяный россиянин повторил судьбу Жени Лукашина из фильма «Ирония Судьбы» и вместо родного Кирово-Чепецка очутился в Кирове. Снятое камерами наблюдения видео с его приключениями опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина подходит к подъезду жилого дома, пробует открыть дверь магнитным ключом, она поддается, и ему навстречу выходит незнакомец. Далее герой ролика заваливается в помещение, падает на пол возле лифта и несколько раз пытается встать, при этом держа в руке бутылку, похожую на пивную. Поднявшись на нужный этаж и подойдя к квартире, он долго копался с замком, но дверь не поддавалась. Позже ему на помощь пришла женщина, которая также не смогла открыть жилище.

Через час обессилевший мужчина уже спал на полу возле лифта. В этот момент за ним пришли полицейские, которых вызвали соседи. Они объяснили пошатывавшемуся гражданину, в каком городе он находится. «Ммм. Здорово...», — сказал в ответ россиянин.

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