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Сибиряк повторил сценарий «Иронии судьбы» и сел за убийство

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Суд в Братске иркутской области приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство случайного человека, которого преступник принял за любовника жены. Об этом сообщается на сайте Падунского районного суда.

25-летний ранее судимый мужчина отправился к своей жене, но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал адрес дома. За дверью, очень похожей на собственную, мужчина услышал мужской и женский голоса. Открывшего дверь 40-летнего хозяина квартиры он принял за любовника жены и ударил ножом.

Следствие выяснило, что убийство произошло по недоразумению.

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