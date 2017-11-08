Ревнивый россиянин убил жену топором из-за поздравительного СМС на 8 Марта

Жителя Белгородской области приговорили к 22 годам колонии за убийство гражданской жены из-за поздравительного СМС и за попытку убийства ее 13-летнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что мужчина взял топор и нанес им не менее десяти ударов по голове гражданской жены в ночь с 8 на 9 марта в Старом Осколе. Причиной стало СМС с поздравлением, пришедшее на мобильный телефон его возлюбленной. Когда подросток вступился за мать, мужчина попытался задушить его поясом, а потом нанес не менее трех ударов топором.

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Мальчик упал без сознания, преступник посчитал его мертвым. Он собрал вещи и уехал в город Губкин, где его разыскала полиция.

Женщина умерла от полученных травм на месте происшествия, кроме того, тяжкий вред здоровью причинен ее сыну.

«Приговором Старооскольского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в колонии особого режима», — сообщило надзорное ведомство. С подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей.