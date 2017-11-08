Нижегородец приревновал четырехлетнего сына к жене и убил его

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве сына из-за ревности к жене, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Как рассказали в СК, 5 ноября мать ребенка обратилась с заявлением о его исчезновении в полицию. Она рассказала, что 3 ноября сына из детского сада забрал отец мальчика, но домой не привел. В тот же день мужчину задержали, в одном из гаражей гаражного кооператива нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти.

По данным ProГород, мужчина задушил сына в квартире. Причиной убийства стала ревность: незадолго до произошедшего мать ребенка выложила в соцсети фотографию сына с подписью «Мой любимый мужчина». Друзья семьи рассказали, что отец ребенка не жил в семье из-за ссоры из женой, но присылал супруге сообщения с угрозами. О том, что тело находится в гараже, он также написал сам.

Мать убитого мальчика находится в тяжелом состоянии из-за проблем со сердцем. На 34-летнего нижегородца завели дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»), и заключили под стражу.