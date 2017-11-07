Жительница Нальчика продала новорожденного сына за 100 тысяч рублей

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Нальчика, подозреваемой в продаже ребенка. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 25 октября женщина родила мальчика, а через неделю выписалась из роддома. Спустя несколько дней в правоохранительные органы поступила информация о том, что она намерена продать своего ребенка. Когда стражи порядка прибыли на место сделки, ребенок был продан за 100 тысяч рублей.

«В течение суток следователи и оперативные сотрудники полиции нашли ребенка и передали органам опеки, задержана организатор преступления, в отношении которой также было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Установлены посредник и покупатель, принимаются меры к их задержанию.

Следователи намерены ходатайствовать о лишении женщины родительских прав, в том числе и в отношении старшего ребенка, также переданного органам опеки, и заключить под стражу, как и других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.