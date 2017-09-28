Россиянам предложили установить тотальную слежку за детьми

Российские разработчики представили систему, позволяющую следить за активностью детей в соцсетях. Об этом рассказал основатель компании SocialDataHub Артур Хачуян в своем Facebook.

Сервис использует слоган «Лучше мы, чем ФСБ». Система «Родительский контроль» обещает уведомить клиентов в случае появления у ребенка новых интересов вроде наркотиков, секса и суицида или подозрительных взрослых друзей. Стартовый пакет функций продают за 150 рублей в месяц.

Проект запущен в среду, 27 сентября. Создатели уверяют, что могут проследить за появлением у ребенка радикальных идей, планов нарушить закон. Кроме того, система отслеживает просмотр порнографии или другого сомнительного контента. В описании проекта подчеркивается, что сервис будет работать только с соцсетями и не предназначен для отслеживания активности на сторонних ресурсах.

Родители смогут получить доступ к сервису после теста их аккаунтов. Их будут проверять по базе судопроизводства.

Ранее пользователь Twitter под ником @0XDEDBEEF опубликовал короткий ролик, на котором показан принцип работы камер слежения на улицах Китая. Юзер удивился тому, как много информации система выдает в реальном времени.