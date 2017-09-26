Тотальную слежку за людьми показали на видео

Видео: @0XDEDBEEF / Twitter

Пользователь Twitter под ником @0XDEDBEEF опубликовал короткий ролик, на котором показан принцип работы камер слежения на улицах Китая.

«Китайская система наблюдения. Черт подери», — подписал видео юзер. Пост собрал 26 тысяч лайков и 22 тысячи ретвитов.

На ролике демонстрируется, как над каждым человеком и транспортным средством в реальном времени появляется всплывающая информация. В комментариях автор ролика уточняет, что его многочисленные знакомые из Китая в курсе работы системы, но не придают ей особого значения.

Другие пользователи выразили свое возмущение тем, что тотальная слежка может быть настолько пристальной.