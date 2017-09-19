WikiLeaks опубликовал схему слежки за россиянами

Сайт WikiLeaks опубликовал серию документов о российской компании, которая якобы поставляет оборудование для наблюдения за российскими пользователями. Ссылка на архив опубликована в Twitter.

В публикациях речь идет о петербургской компании Peter-Service, основанной в 1992 году. По данным WikiLeaks, она разрабатывает софт для телекоммуникационных компаний и может быть связана с российскими спецслужбами.

Документы в архиве охватывают период с 2007 по 2015 год. В опубликованных материалах значится, что, помимо биллинга, компания занимается наблюдением и контролем за абонентами мобильных операторов.

В частности, в документах речь идет о записях разговоров, сообщениях и идентификаторах устройств (IMEI, MAC-адреса).

В материалах не упоминается, о каких конкретно спецслужбах идет речь. Также из публикации следует, что компания добровольно сотрудничала с государственными ведомствами на взаимовыгодных условиях.

WikiLeaks уточнил, что это только первая часть цикла публикаций о России в рамках проекта Spy Files Russia («Шпионские документы России»).