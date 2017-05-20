Ассанж назвал «ложной» информацию о работе WikiLeaks на Россию

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью немецкому изданию Spiegel Online отверг обвинения в работе портала на Россию.

Комментируя заявление о том, что «в последние месяцы WikiLeaks постоянно упрекают в том, что она служит целям российской пропаганды и намеренной дезинформации», Ассанж сказал: «Я называю это ложной информацией. После того, как Хиллари Клинтон проиграла выборы (президента США в 2016 году — прим. «Ленты.ру») , она решила обвинить в этом экс-главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, Россию и нас (WikiLeaks — прим. «Ленты.ру»)».

Он добавил, что WikiLeaks никогда не будет подвергать цензуре полученную информацию в пользу того или иного кандидата на выборах.

Ассанж назвал «фантазиями СМИ» заявления о том, что опубликованные сайтом документы ЦРУ предоставила Россия. «Официальная позиция правительства США, как заявил Барак Обама в своем последнем пресс-конференции в качестве президента, заключается в том, что у них нет никаких доказательств сговора между WikiLeaks и Россией. Американские чиновники считают, что документы предоставило не государство, а одна из частных фирм, которая работает на ЦРУ», — сказал Ассанж.

Основатель WikiLeaks подчеркнул, что доверие к порталу «зависит от того, насколько аккуратно» он работает. «За десять лет мы опубликовали более десяти миллионов документов. Ни один из них не был признан фальшивкой», — заявил Ассанж.

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Как отмечает РИА Новости, издание взяло интервью у Ассанжа до того, как стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении него по подозрению в изнасиловании в 2010 году. Сам Ассанж назвал решение прокуратуры «важной победой».

Никаких утверждений о виновности или невиновности основателя WikiLeaks в шведской прокуратуре не делали. Следствие продлилось семь лет.

В Швеции Ассанж обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах. С июня 2012 года он скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. Свою вину основатель WikiLeaks отрицает и опасается, что в случае выдачи шведским властям Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.