Ассанж прокомментировал прекращение расследования по делу об изнасиловании

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал важной победой решение прокуратуры Швеции о прекращении расследования по делу об изнасиловании. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 19 мая, с балкона посольства Эквадора в Лондоне, сообщает Reuters.

При этом Ассанж отметил, что «до конца пути еще далеко» и «настоящая война только начинается». Он также подчеркнул, что WikiLeaks продолжит делать свои публикации.

Ранее в Twitter он написал, что не забудет и не простит того, что произошло с ним. «Неоправданно задержан на протяжении семи лет, пока мои дети растут, а мое имя поливается грязью», — отметил он.

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О прекращении расследования в отношении Ассанжа стало известно ранее 19 мая. При этом никаких утверждений о виновности или невиновности основателя WikiLeaks в шведской прокуратуре не делали. Следствие продлилось семь лет.

В Швеции Ассанж обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах. С июня 2012 года он скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. Свою вину основатель WikiLeaks отрицает и опасается, что в случае выдачи шведским властям Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

