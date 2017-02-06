Ассанж призвал Швецию и Великобританию вернуть ему свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к шведским и британским властям с просьбой вернуть ему свободу. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает BBC News со ссылкой на заявление Ассанжа, оказавшееся в распоряжении телерадиовещательной корпорации.

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и вернуть мне свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека», — сообщил он.

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5 февраля 2016 года эксперты Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям признали незаконным лишение Ассанжа свободы. Отмечается, что «должны уважаться его физическая неприкосновенность и свобода перемещений».

С 19 июня 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

