Недовольный решением Обамы Ассанж взял назад согласие на выдачу в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж взял назад свое обещание согласиться с экстрадицией в США, если информатор сайта Челси Мэннинг будет помилована. Об этом пишет газета The Washington Post.

Через своих адвокатов Ассанж заявил в среду, 18 января, что на самом деле он просил немедленного помилования для бывшего армейского аналитика. Решением президента США Барака Обамы, сократившего срок Мэннинг, журналист оказался не удовлетворен.

«Мистер Ассанж говорил, что Челси никогда не должны были привлечь к ответственности, никогда не должны были приговорить к заключению сроком в нескольких десятилетий, она должна быть освобождена немедленно», — сказал юрист Барри Поллак, который представляет главу WikiLeaks в США.

Мелинда Тейлор, которая также представляет Ассанжа, заявила, в свою очередь, что решение Обамы было «далеко от того, что просил мистер Ассанж и что заслуживает госпожа Мэннинг, которая должна быть помилована и освобождена немедленно».

При этом накануне сообщалось, что Ассанж заявил, что будет счастлив приехать в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав. Уточнялось также, что Ассанж готов на поездку несмотря на то, что Мэннинг так и не получила помилования.

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О готовности к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована, Ассанж заявил 13 января. 17 января Обама смягчил приговор Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений, в результате чего она выйдет на свободу 17 мая этого года. WikiLeaks объявил это своей победой.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки суицида.

С 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США.