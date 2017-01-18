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Обама смягчил приговор Челси Мэннинг

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Челси Мэннинг
Челси Мэннинг

Президент США Барак Обама за три дня до своего ухода с поста смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. Об этом сообщает Reuters.

Мэннинг за счет этого выйдет на свободу 17 мая текущего года.

Помимо Мэннинг, Обама сократил наказание 208 заключенным и помиловал 64 человека.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси.

За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована.

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