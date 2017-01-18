WikiLeaks назвал смягчение приговора Мэннинг победой

WikiLeaks прокомментировал решение президента США Барака Обамы смягчить приговор информатору сайта Челси Мэннинг. Организация в своем микроблоге в Twitter назвала произошедшее победой.

«Победа: Обама смягчил приговору Челси Мэннинг с 35 лет до семи. Новая дата выхода на свободу — 17 мая», — говорится в сообщении.

На решение Обамы также отреагировал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он поблагодарил президента США. «Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью и с добрым сердцем: Спасибо, Обама», — написал он в Twitter.

17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. Кроме того, за три дня до своего ухода с поста президента США, он помиловал 64 человека и сократил сроки наказания 208 заключенным.

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13 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.