Прокуратура Швеции прекратила дело Ассанжа об изнасиловании

Шведская прокуратура заявила о прекращении расследования по обвинению основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Расследование продолжалось семь лет. О причинах его прекращения шведские обвинители намерены сообщить дополнительно.

20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Он обвинялся в том, что вступил в половой контакт с двумя женщинами, однако все обвинения Ассанж отрицал и утверждал, что если его выдадут шведскому правосудию, то он не избежит экстрадиции в США.

При этом в полиции Великобритании заявили, что Ассанж все равно будет задержан, если покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, где он находится уже несколько лет. «Суд Вестминстерского магистрата выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не сдался суду 29 июня 2012 года. Столичная полицейская служба обязана исполнить это предписание, если он покинет посольство», — говорится в заявлении лондонской полиции.

21 апреля сообщалось, что власти США подготовили обвинения в адрес Ассанжа и намерены добиваться его ареста. Американские следователи обнаружили улики, которые, по их мнению, указывают на то, что WikiLeaks сыграл активную роль в оказании помощи бывшему сотруднику спецслужб Эдварду Сноудену, раскрывшему множество секретных документов.

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Днем ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является приоритетом.

Ранее в середине апреля в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне директор ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks негосударственной враждебной шпионской структурой, «зачастую подстрекаемой государственными субъектами, такими как Россия».

С 19 июня 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, так как опасается выдачи в Швецию и последующей вероятной экстрадиции в США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации. Свою вину в сексуальных преступлениях Ассанж неоднократно отрицал.

Американец Эдвард Сноуден, прилетевший в Москву из Гонконга, после того как предал гласности ряд секретов спецслужб, получил в августе 2013 года временное убежище в России, а год спустя — трехлетний вид на жительство. 18 января 2017 года его вид на жительство был продлен еще на два года.