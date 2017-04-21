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СМИ узнали о намерении США предъявить Ассанжу обвинения

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж

Власти США подготовили обвинения в адрес основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и намерены добиваться его ареста. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц.

В период работы предыдущей администрации президента Барака Обамы руководство Минюста установило, что выдвинуть обвинения против Ассанжа будет затруднительно, потому что WikiLeaks был не единственным ресурсом, который публиковал документы, украденные, в частности, военнослужащим армии США Брэдли Мэннингом, ныне известной как Челси Мэннинг. Секретные данные публиковала и газета The New York Times.

Тогда расследование в связи с деятельностью WikiLeaks продолжалось, однако процесс выдвижения обвинений был отложен. В частности, утверждалось, что подобное преследование противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Мнение правоохранительных органов США стало меняться после того как следователи обнаружили улики, которые, по их мнению, указывают на то, что WikiLeaks сыграл активную роль в оказании помощи бывшему сотруднику спецслужб Эдварду Сноудену, раскрывшему множество секретных документов.

На прошлой неделе в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что WikiLeaks «направлял» действия Челси Мэннинг. Также он назвал WikiLeaks негосударственной враждебной шпионской структурой, «зачастую подстрекаемой государственными субъектами, такими как Россия».

Американские спецслужбы также утверждают, что российская разведка использовала WikiLeaks для публикации сообщений, направленных на нанесение ущерба кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году. По их данным, хакеры, работающие на российские спецслужбы, похитили тысячи электронных писем Демократического национального комитета и официальных лиц кампании Клинтон, после чего передавали документы WikiLeaks через посредников.

В четверг, 20 апреля, генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является «приоритетом».

С июня 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, хотя до настоящего времени американские власти официально не предъявляли ему обвинений. После того как новым президентом Эквадора был избран кандидат от левых сил Ленин Морено, Ассанж сохранит возможность пользоваться убежищем.

Мэннинг был в 2013 году осужден за передачу порталу WikiLeaks более 700 тысяч секретных документов, в том числе дипломатических депеш и секретных отчетов о различных инцидентах, связанных с военнослужащими в Ираке и Афганистане. В тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. 18 января 2017 года, за два дня до окончания президентского срока, Обама смягчил ей приговор. Осужденной предстоит отбыть лишь семилетний срок, и она выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Американец Эдвард Сноуден, прилетевший в Москву из Гонконга после того как предал гласности ряд секретов спецслужб, получил в августе 2013 года временное убежище в России, а год спустя — трехлетний вид на жительство. 18 января его вид на жительство был продлен еще на два года.

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