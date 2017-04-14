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Директор ЦРУ заподозрил WikiLeaks в работе на Россию

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Майк Помпео
Майк Помпео

Директор ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks вражеской разведывательной службой, работающей при поддержке таких государств, как Россия. Об этом он заявил в четверг, 13 апреля, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«WikiLeaks действует и говорит как вражеская разведка. Она поощряет своих сторонников устраиваться на работу в ЦРУ, чтобы добывать разведданные. Организация руководила Челси (Брэдли) Мэннингом, похитившей секретную информацию. Настало время назвать WikiLeaks тем, чем она является, — негосударственной службой, действующей при поддержке таких игроков, как Россия», — сказал Помпео.

В 2013 году Мэннинга осудили за передачу порталу WikiLeaks более 700 тысяч секретных документов, в том числе дипломатических депеш и секретных отчетов о различных инцидентах, связанных с военнослужащими в Ираке и Афганистане. Сам он на суде заявлял, что не собирался вредить своей стране или ее военнослужащим, а хотел привлечь внимание мира к тому, что руководство США пренебрежительно относится к мирным жителям в районах боевых действий по всему миру. В тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. 18 января 2017 года, за два дня до окончания президентского срока, Барак Обама смягчил ей приговор. Осужденной предстоит отбыть лишь семилетний срок, и она выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 3 января заявил, что сайт не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. По его словам, администрация тогдашнего президента Обамы, обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, желает таким образом лишить легитимности избранного главу государства Дональда Трампа.

11 января американский ресурс BuzzFeed опубликовал отчеты бывшего агента британской разведки, в котором говорится о том, что власти России якобы в течение пяти лет оказывали поддержку Трампу и собрали на него обширный компромат, включая его встречи с проститутками. В WikiLeaks назвали распространенные материалы «явной подделкой».

29 декабря 2016 года Обама и Минфин США ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против американской избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

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