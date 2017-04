Директор ЦРУ заподозрил WikiLeaks в работе на Россию

Директор ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks вражеской разведывательной службой, работающей при поддержке таких государств, как Россия. Об этом он заявил в четверг, 13 апреля, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

CIA Director: Time to call out WikiLeaks for what it is: A non-state hostile intelligence service often embedded by state actors like Russia pic.twitter.com/lVuDt2vzNm