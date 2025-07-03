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09:54, 3 июля 2025Силовые структуры

Молодая россиянка пыталась заложить бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия

В Петербурге задержали девушку при попытке заложить бомбу под машину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержана 23-летняя девушка, пытавшаяся заложить бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в сообщении ЦОС сказано, что фигурантка — 2002 года рождения. В июне 2024 она по своей инициативе начала общаться с представителями спецслужб Украины в мессенджерах. Она заявила им, что готова участвовать в диверсионно-террористической деятельности в обмен на их помощь в выезде из России и получении гражданства одной из стран Европейского союза. По заданию куратора она делала проукраинские надписи в общественных местах, расположенных в Москвоском регионе и подожгла объект железнодорожной инфраструктуры.

По информации правоохранителей, в апреле 2025 года она приехала в северную столицу и занималась наблюдением за сотрудником одного оборонных предприятий для того, чтобы подготовиться и подорвать его автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Ее задержали в момент закладки бомбы под машину.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ФСБ задержала 51-летнего жителя Набережных Челнов, который готовил расправу над участником добровольческого батальона «Спарта» по заказу Киева.

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