Валерий Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в России

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в стране. Об этом сообщает РБК.

По его словам, зарплаты игроков завышены как минимум на 50 процентов. Специалист связал это с тем, что большинство клубов получают финансирование от госкомпаний или из бюджета.

По словам Карпина, российские клубы без господдержки не исчезнут, уменьшатся лишь их бюджеты. «Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат», — заявил тренер.

Ранее о завышенных зарплатах в российском футболе заявил экс-футболист сборной страны Дмитрий Булыкин. По его мнению, от этого футбол в стране страдает.