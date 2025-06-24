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15:01, 24 июня 2025Спорт

Экс-футболист сборной заявил о завышенных зарплатах в российском футболе

Дмитрий Булыкин заявил о проблемах российского футбола из-за завышенных зарплат
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Булыкин

Дмитрий Булыкин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил о завышенных зарплатах в отечественном футболе. Его цитирует «Чемпионат».

«У нас есть такая практика, что клубы перебивают цену трансфера и слишком завышают зарплаты. Из-за этого страдает весь российский футбол. Игроки переходят не за мотивацией, а туда, где просто больше заплатят», — заявил Булыкин.

23 июня стало известно, что «Спартак» готов улучшить предложение «Динамо» самарским «Крыльям Советов» за нападающего Ивана Сергеева. «Динамо» готово заплатить за форварда 300 миллионов рублей, «Спартак» предлагает 400 миллионов.

Ранее футболист сборной России Магомед Оздоев сравнил зарплаты игроков в России и в Греции. В греческом футболе на покупку очень дорогих футболистов денег просто нет. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было», — заявил Оздоев, выступающий за греческий ПАОК.

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