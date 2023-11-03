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11:42, 3 ноября 2023Спорт

Футболист сборной России сравнил зарплаты в РПЛ и Греции

Оздоев заявил, что в топ-клубах России и Греции получают примерно одинаково

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной России по футболу Магомед Оздоев сравнил зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и чемпионате Греции. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково. «Если не брать звезд, которые приезжали в РПЛ. В греческом футболе денег на покупку таких футболистов просто нет. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было», — заявил Оздоев.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Петербургский клуб приобрел его за 40 миллионов евро.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа. Всего на его счету 15 матчей за ПАОК, в которых он забил два мяча. До этого россиянин защищал цвета турецкого «Фатих Карагюмрюк».

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      Алексей Гусев
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