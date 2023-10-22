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20:34, 22 октября 2023Спорт

Дубль российского футболиста помог ПАОК победить в чемпионате Греции

Дубль россиянина Оздоева помог ПАОК победить «Атромитос» в чемпионате Греции

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ПАОК победил «Атромитос» в матче восьмого тура чемпионата Греции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 2:0. Победить команде помог дубль российского футболиста Магомеда Оздоева, который он оформил за восемь минут. Первый гол полузащитник забил головой, второй — ударом через себя. 30-летний Оздоев впервые отметился результативными действиями в составе греческого клуба.

ПАОК набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Атромитос» с тремя баллами в активе идет на 13-й строке.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа. Всего на его счету 13 матчей за ПАОК. До этого он защищал цвета турецкого «Фатих Карагюмрюк».

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      Дарья Коршунова
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