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09:51, 3 июля 2025Спорт

Стало известно о новом долге Нурмагомедова перед ФНС

Shot: У Нурмагомедова появился новый долг перед ФНС на 1,8 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

У бывшего российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова появился новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, экс-спортсмен должен налоговой 1,8 миллиона рублей. Подробности появления долга не уточняются.

В апреле этого года ФНС разморозила счета Нурмагомедова. Причиной наложенных ограничений было непредоставление налоговой декларации в установленные законом сроки.

В августе 2024-го сообщалось, что бывший чемпион UFC Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС. Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выплатил 320 миллионов рублей.

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