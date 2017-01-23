WikiLeaks пообещал опубликовать налоговую декларацию Трампа

В WikiLeaks заявили о готовности опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа, если интернет-пользователи пришлют данный документ. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 22 января, на его странице в Twitter.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее Wikileaks, чтобы это смогли сделать мы», — говорится в публикации.

Ранее Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC, вышедшему в эфир 22 января, что президент не намерен обнародовать свою декларацию. «Ответ Белого дома таков: он [Трамп] не собирается публиковать свои налоговые декларации», — сказала она.

Конуэй напомнила, что данный вопрос поднимался во время избирательной кампании, однако, по ее словам, граждан это не заботило, и они все равно проголосовали за кандидата от республиканцев. «Большинство американцев концентрируют внимание на том, как при правлении Трампа будут выглядеть их налоговые декларации, а не его», — подчеркнула советник.

Материалы по теме Администрампция президента Кто будет управлять Америкой вместе с Дональдом Трампом

20 января на сайте petitions.whitehouse.gov был открыт сбор подписей под петицией с требованием в адрес Трампа опубликовать полную налоговую декларацию, чтобы установить, имеется ли в его работе на посту президента конфликт интересов. На момент размещения материала петицию подписали более 230 тысяч человек при том, что Белый дом обязан ответить на запрос при наличии 100 тысяч подписей.

В ходе предвыборной кампании миллиардер заявил, что декларация находится у аудиторов, и отказался назвать сумму уплачиваемых им налогов, тем самым нарушив давнюю традицию для претендентов на пост президента Соединенных Штатов. По мнению противников Трампа, он мог пользоваться многочисленными льготами для состоятельных бизнесменов и почти не платить федеральные налоги.