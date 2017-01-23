Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа

Певица Мадонна заявила, что ее резкие выражения на женском марше протеста в адрес президента США Дональда Трампа были вырваны из контекста. Об этом она написала в Instagram.

«Я не жестокий человек и не пропагандирую насилие. Важно услышать и понять всю мою речь, а не одну фразу, вырванную из контекста. Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви", а затем я воспользовалась возможностью, чтобы приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились и использовали это как отправную точку для объединения и позитивных изменений в мире», — пояснила Мадонна.

Певица отметила, что ее высказывания были метафорой. Таким образом Мадонна хотела выразить свое отношение к происходящему, которое она охарактеризовала как «гнев и возмущение». «Тем не менее, я знаю , что поступки, совершаемые из чувства гнева, ничего не дают. И единственный способ изменить ситуацию к лучшему — сделать это с любовью», — добавила Мадонна, отметив, что для нее было честью участвовать в акции протеста против Трампа.

Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США 21 января на женском марше в Вашингтоне. «Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», — сказала она собравшейся толпе, добавив матерное выражение. С использованием аналогичных слов она также «послала» Трампа. Певица назвала акцию началом «революции» и призвала не «отступать» и не впадать в отчаяние.

Мадонна, поддержавшая на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, оказалась одной из звезд, которые в субботу, 21 января, выступили на акциях женщин по всему миру.

Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании, других странах. Сам президент отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.